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مراسم تشييع حاشدة للشهيد اللواء نيلفروشان في مشهد المقدسة

أقيمت مراسم تشييع المستشار في حرس الثورة الاسلامية الشهيد اللواء عباس نيلفروشان في مشهد المقدسة بحضور المسؤولين العسكريين والرسميين وأسر الشهداء العظام ووفود شعبية.
رمز الخبر: ۷۰۳۸۷
تأريخ النشر: 16 October 2024

انطلقت مراسم تشييع الشهيد اللواء نيلفروشان صباح اليوم الأربعاء 16 تشرين الاول/ أكتوبر بحضور محافظ خراسان الرضوية والمدراء العامين والقادة العسكريين وقادة الامن والشرطة وحشود شعبية وفيرة من ساحة البسيج باتجاه حرم الامام علي الرضا (ع) في مشهد.

وبدأت الحشود الغفيرة من اهل مشهد بالتجمع منذ ساعات الصباح الاولى للمشاركة في مراسم التشييع الوداعية للشهيد الرشيد اللواء نيلفروشان، بحيث رحبت هذه الحشود بجثمان الشهيد مرددة شعارات "لبيك ياحسين" و"حيدر حيدر" كما نثروا الزهور على جثمانه الطاهر وتباركوا منه.

ورفعت جموع المشيعيين أعلام الجمهورية الإسلامية وحزب الله اللبناني وفلسطين، ولافتات كتب عليها "الموت لأميركا"، "الموت لإسرائيل"، وصور قائد الثورة الاسلامية والشهداء السيد حسن نصر الله، القائد الحاج قاسم سليماني واللواء نيلفروشان، وهتفت بشعارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والموت للصهاينة".

كما ستقام ايضا مراسم تشييع وداعية يوم الأربعاء في مسقط راسه أصفهان بحيث يوارى الثرى هناك بعد ظهر الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر.

هذا وقد اقيمت مراسم تشييع حاشدة للمستشار الكبير في حرس الثورة الاسلامية الشهيد اللواء عباس نيلفروشان في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بالعراق يوم الاثنين.

وفي وقت سايق، ومن مقر الامم المتحدة بنيويورك، اصدر رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر وبدعم من الولايات المتحدة، أمرا باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في االضاحية الجنوبية لبيروت.

 ونتيجة لهذا الأمر قصفت المقاتلات الصهيونية مساء الجمعة، المناطق السكنية في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية بشكل عنيف ومتواصل، وقد اعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته 8 إلى 12 مقاتلة من نوع إف- 35 ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات الامريكية.

هذا وقد اعلن حزب الله في لبنان في بيان له يوم السبت 28 ايلول/سبتمبر عن ارتقاء امينه العام سيد المقاومة السيد حسن نصرالله شهيدا على طريق القدس.

وبذلك، وبعد مسيرة مشرفة من الجهاد والنضال حقق العميد الشهيد عباس نيلفروشان أمنيته الطويلة بالاستشهاد، واستشهد الى جانب الأمين العام لحزب الله في لبنان.

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اقامة مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع)
العميد اسماعيل قاآني يستقبل جثمان الشهيد نيلفروشان
اقامة مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع)
في ختام زيارته لمسقط...عراقجي: نواصل مشاوراتنا في دول المنطقة حتى تحقيق نتائج ايجابية لصالح امنها
وزير الخارجية الايراني يستقبل نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تشيد بجهود الشهيد نيلفروشان في حماية حقوق الشعب اللبناني والمقاومة
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