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خلال لقاء لهما في "عمان"؛

وزيرا خارجية ايران والاردن يؤكدان على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية لحماية السلام في المنطقة

التقي وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي مع وزير خارجية الاردن، ايمن الصفدي في عمان العاصمة.
رمز الخبر: ۷۰۳۸۶
تأريخ النشر: 16 October 2024

التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي اليوم الاربعاء نظيره الأردني أيمن الصفدي وتباحث معه حول احدث التطورات في المنطقة وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بعد هذا اللقاء: "فور وصوله الى عمان التقى الدكتور عراقجي بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، كما ناقشا اخر التطورات في المنطقة في ظل تفاقم جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقد اكدا على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية لحماية السلام في المنطقة".

هذا ووصل وزير خارجية بلادنا الى الاردن صباح اليوم على رأس وفد سياسي رفيع، وذلك في اطار جولة اقليمة جديدة له تشمل الادرن ومصر وتركيا.

هذه هي الوجهة السابعة لجولات وزير الخارجية الإقليمية تماشيا مع استمرار الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب الصهيونية ضد غزة ولبنان.

واجرى عراقجي خلال الايام الماضية ثلاث جولات اقليمية شملت لبنان وسوريا وقطر والعراق والسعودية وسلطنة عمان وبحث مع سلطاتها الاوضاع وتطورات الاحداث في المنطقة خاصة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وسبل وضع الحد منها.

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