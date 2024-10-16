تعليق آية الله مكارم شيرازي على تهديد الكيان الصهيوني باغتيال آية الله السيستاني

قال آية الله ناصر مكارم شيرازي احد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة ردا على التهديد باغتيال آية الله السيستاني من قبل الكيان الصهيوني: إن تهديد الكيان الصهيوني هذا يدل على عدم التزامه بأي خط أحمر.

صرح آية الله مكارم شيرازي في رسالة مصورة بشان الأحداث الأخيرة في المنطقة والحرب بين الكيان الصهيوني وحزب الله بان الوحدة والانسجام بين حزب الله والشعب اللبناني يبعد عنهم كل خطر.

واكد أن حزب الله قادر على هزيمة الكيان الصهيوني مرة أخرى باستخدام نفس القدرات والقوى المخلصة.

ولفت الى أن إيران لم تتوان عن دعم حزب الله والشعب اللبناني واضاف: إن ما ينتظره الشعب اللبناني من إيران اليوم هو دعم وتعزيز معنويات المقاتلين وجبهة المقاومة من قبل العلماء ومراجع الدين الذي هو امر مهم جدا في منتصف الحرب.

وأكد الأستاذ البارز في الحوزة العلمية في مدينة قم أنه ينبغي أن نتعلم من الحروب الماضية بين حزب الله والكيان الصهيوني وسبب انتصار الشعب اللبناني في تلك الحروب، وقال: تجربة هذا النصر يجب أن تتكرر في الحرب الحالية وجعل حزب الله ينتصر مرة أخرى.