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خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمين عام الأمم المتحدة؛

عراقجي: ردنا على أي مغامرة من الكيان الصهيوني سيجعله يندم

اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان رد ايران على أي مغامرة من الكيان الصهيوني سيجعله يندم.
رمز الخبر: ۷۰۳۸۲
تأريخ النشر: 16 October 2024

أشار وزير الخارجية الإيراني  خلال هذه المباحثات إلى الوضع الإنساني الكارثي الناجم عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استخدام جميع قدرات هذه المنظمة الدولية لوقف جرائم واعتداءات الكيان الإسرائيلي وإرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة.


وجدد عراقجي موقف إيران المبدئي بشأن ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم جهودها الشاملة لحماية السلام والأمن في المنطقة، مستعدة تمامًا للرد الحاسم والذي يبعث على الندم على أي مغامرة من قبل الكيان الصهيوني. كما شدد على أن مسؤولية عواقب زيادة انعدام الأمن في المنطقة تقع على عاتق هذا الكيان وداعمه الرئيسي، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة بسبب استمرار هجمات إسرائيل على غزة ولبنان، وأكد على السعي لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب وضرورة تقديم المساعدات إلى المتضررين والنازحين جراء الحرب في غزة ولبنان.

كما أكد غوتيريش على أهمية حماية سيادة لبنان، وأشار إلى استمرار وجود قوات حفظ السلام التابعة لهذه المنظمة في جنوب لبنان رغم التهديدات التي تواجهها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في اليمن والوضع الإنساني في هذا البلد.

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