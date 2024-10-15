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وزير الخارجية الايراني يستقبل نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني

التقى نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان مع وزير الخارجية الايراني وتباحث معه.
رمز الخبر: ۷۰۳۸۰
تأريخ النشر: 15 October 2024

أن نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى الذي يزور طهران حالبا|، التقى اليوم مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.

هذا ووصل نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني امس الاثنين الى طهران، حيث التقى مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

واشار الرئيس بزشكيان خلال اللقاء الى القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية بين ايران واذربيجان؛ قائلا : انتم اشقاؤنا ونحن نولي اهمية الى تطوير العلاقات بين بلدينا.

كما اكد الرئيس الايراني على احترام وحدة الاراضي الاذربيجانية، وصرح في هذا اللقاء : نحن نعتقد بانه لا يجوز انتهاك حق السيادة لجميع البلدان، ومن جانب اخر نعتبر بان فسح المجال لمجيئ البلدان الاخرى (غير الاقليمية) لا يخدم مصالح الدول الاقليمية، وذلك انطلاقا من اعتقادنا باننا نتسطيع من خلال التعاون فيما بيننا ان نحل قضايانا ونعزز امننا؛ مبينا ان هذه هي السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية والتي اكدت عليها مرارا.

ودعا بزشكيان الى التسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وباكو، مصرحا : خلال مباحثاتي مع قادة الدول الجارة والاسلامية في المنطقة، اكدت ايضا بانه يجب توفير الظروف المناسبة لتسهيل قنوات الاتصال بين الشعوب، وفي السياق ذاته نؤكد ترحيبنا بكافة المشاريع التي تؤدي الى توسيع العلاقات بين الدول الاسلامية اكثر من اي وقت مضى.

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