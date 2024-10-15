قالیباف في لقائه مع رئيس البرلمان العراقي: بنية جبهة المقاومة لا تزال بأحسن حال

رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال: رغم كل الأضرار التي ألحقها الكيان الصهيوني بحزب الله واغتيال قادته، إلا أن بنية جبهة المقاومة لا تزال صلبة وقوية.

أن رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت محسن المندلاوي التقى بمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حيث أجروا مباحثات حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد قاليباف على أن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة بالنسبة لجبهة المقاومة، حساس للغاية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق واستراتيجي وواضح للأوضاع الحالية والعمل على أداء المسؤوليات في هذا الصدد، مشددًا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في هذه المرحلة.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الأحداث الأخيرة، مثل اغتيال الشهيد هنية والشهيد نصر الله، كانت بلاشك مؤلمة لجبهة المقاومة، لكنه أشار إلى أن عملية وعد الصادق 2 الصاروخية تمكنت من إعادة توجيه جبهة المقاومة في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية انهارت منذ عملية "طوفان الأقصى"، وأصبح وجود الكيان الصهيوني في حد ذاته محل تساؤل.

وأضاف قائلاً إن إسرائيل كانت تعتقد أن نظام القبة الحديدية يوفر دفاعاً لا يسمح لأي دولة أخرى بمهاجمتها. لقد امتلكوا أحدث التقنيات الأمريكية، وكانوا يعتقدون أن لديهم سيطرة معلوماتية لدرجة أنهم سيتمكنون من إيقاف أي محاولة لاستهداف الأراضي المحتلة من خارج حدودهم. لكن منذ العام الماضي، انهارت كل أحلام ومخططات الهيمنة .