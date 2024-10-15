النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۸مشاهدات
‍ پ

قالیباف في لقائه مع رئيس البرلمان العراقي: بنية جبهة المقاومة لا تزال بأحسن حال

رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال: رغم كل الأضرار التي ألحقها الكيان الصهيوني بحزب الله واغتيال قادته، إلا أن بنية جبهة المقاومة لا تزال صلبة وقوية.
رمز الخبر: ۷۰۳۷۹
تأريخ النشر: 15 October 2024

أن رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت محسن المندلاوي التقى بمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حيث أجروا مباحثات حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد قاليباف على أن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة بالنسبة لجبهة المقاومة، حساس للغاية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق واستراتيجي وواضح للأوضاع الحالية والعمل على أداء المسؤوليات في هذا الصدد، مشددًا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في هذه المرحلة.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الأحداث الأخيرة، مثل اغتيال الشهيد هنية والشهيد نصر الله، كانت بلاشك مؤلمة لجبهة المقاومة، لكنه أشار إلى أن عملية وعد الصادق 2 الصاروخية تمكنت من إعادة توجيه جبهة المقاومة في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية انهارت منذ عملية "طوفان الأقصى"، وأصبح وجود الكيان الصهيوني في حد ذاته محل تساؤل.

وأضاف قائلاً إن إسرائيل كانت تعتقد أن نظام القبة الحديدية يوفر دفاعاً لا يسمح لأي دولة أخرى بمهاجمتها. لقد امتلكوا أحدث التقنيات الأمريكية، وكانوا يعتقدون أن لديهم سيطرة معلوماتية لدرجة أنهم سيتمكنون من إيقاف أي محاولة لاستهداف الأراضي المحتلة من خارج حدودهم. لكن منذ العام الماضي، انهارت كل أحلام ومخططات الهيمنة .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الخارجية الايراني يستقبل نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني
قالیباف في لقائه مع رئيس البرلمان العراقي: بنية جبهة المقاومة لا تزال بأحسن حال
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تشيد بجهود الشهيد نيلفروشان في حماية حقوق الشعب اللبناني والمقاومة
في ختام زيارته لمسقط...عراقجي: نواصل مشاوراتنا في دول المنطقة حتى تحقيق نتائج ايجابية لصالح امنها
العميد اسماعيل قاآني يستقبل جثمان الشهيد نيلفروشان
اقامة مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع)
أبعاد أهمية عملية "خيبر" النوعية ضد "لواء جولاني" في حيفا/ إعادة بناء قدرات حزب الله القتالية
عراقجي يلتقي الناطق الرسمي لأنصار الله اليمنية
غالانت: هجوم حزب الله على قاعدة الغولاني كان مؤلماً
وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني
العملية التي قام بها حزب الله ضد لواء جولاني بمثابة عمل استخباراتي عظيم
وزارة الخارجية: إيران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على استشهاد العميد نيلفروشان
رئيس الجمهورية العراقي يستقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
عراقجي: على دول المنطقة مضاعفة جهودها لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
عراقجي: على دول المنطقة مضاعفة جهودها لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
أبعاد أهمية عملية "خيبر" النوعية ضد "لواء جولاني" في حيفا/ إعادة بناء قدرات حزب الله القتالية
عراقجي يلتقي الناطق الرسمي لأنصار الله اليمنية
العميد اسماعيل قاآني يستقبل جثمان الشهيد نيلفروشان
غالانت: هجوم حزب الله على قاعدة الغولاني كان مؤلماً
العملية التي قام بها حزب الله ضد لواء جولاني بمثابة عمل استخباراتي عظيم
رئيس الجمهورية العراقي يستقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وزارة الخارجية: إيران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على استشهاد العميد نيلفروشان
عراقجي: على دول المنطقة مضاعفة جهودها لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني
مسيّرات حزب الله تضرب قاعدة لقوات "غولاني" جنوبي حيفا و70 بين قتيل وجريح
اقامة مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع)
عراقجي: على دول المنطقة مضاعفة جهودها لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
في ختام زيارته لمسقط...عراقجي: نواصل مشاوراتنا في دول المنطقة حتى تحقيق نتائج ايجابية لصالح امنها
قالیباف في لقائه مع رئيس البرلمان العراقي: بنية جبهة المقاومة لا تزال بأحسن حال
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تشيد بجهود الشهيد نيلفروشان في حماية حقوق الشعب اللبناني والمقاومة