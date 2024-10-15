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في ختام زيارته لمسقط...عراقجي: نواصل مشاوراتنا في دول المنطقة حتى تحقيق نتائج ايجابية لصالح امنها

صرح وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في ختام زيارته لعمان: "نخطط لمواصلة المشاورات في العواصم الأخرى لدول المنطقة، وستستمر هذه التحركات الدبلوماسية حتى يتم تحقيق نتائج إيجابية لصالح السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء المنطقة".
رمز الخبر: ۷۰۳۷۷
تأريخ النشر: 15 October 2024

كتب عراقجي في منشور على انستغرام حول لقاءاته في مسقط: "الليلة الماضية، استكمالاً للجولة الثالثة على دول المنطقة، غادرت بغداد متوجها إلى مسقط وأجريت محادثات مفيدة ومفصلة مع وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ووزير خارجية هذا البلد السيد بدر البوسعيدي".

وأضاف وزير الخارجية: "في هذه اللقاءات، أعربنا عن ارتياحنا لمتانة واستدامة العلاقات العريقة والودية بين سلطنة عمان وإيران، وأكدنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، وخاصة الظروف الخطيرة الناجمة عن جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وتأكيد ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الإبادة الجماعية والعدوان العسكري للصهاينة".

واعلن: "كما استقبلت خلال هذه الزيارة السيد محمد عبد السلام المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض التابع لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، وبحثنا آخر الأوضاع في هذا البلد".

واختتم المنشور بقوله: "نخطط لمواصلة المشاورات في العواصم الأخرى لدول المنطقة، وستستمر هذه الزيارات والتحركات الدبلوماسية المستمرة والمكثفة حتى يتم تحقيق نتائج إيجابية لصالح السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء المنطقة".

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