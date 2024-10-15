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عراقجي يلتقي الناطق الرسمي لأنصار الله اليمنية

التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، الیوم الاثنین المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية و تشاور الجانبان بشأن وقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
رمز الخبر: ۷۰۳۷۳
تأريخ النشر: 14 October 2024

والتقى "عراقجي"، اليوم الاثنين 14 اکتوبر، استمراراً لمشاوراته في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية" محمد عبدالسلام".

وغادر عراقجي مساء أمس الأحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأعلن عراقجي، خلال زيارته إلى لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق، استعداد بلادنا لمساري السلام والحرب، فيما أجرى مشاورات دبلوماسية حول مسألة وقف جرائم الکیان الصهيوني، برسالة واضحة لـ المنطقة والعالم.

وفور وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وتباحث معه الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

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