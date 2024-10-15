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غالانت: هجوم حزب الله على قاعدة الغولاني كان مؤلماً

اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي، يواف غالانت ان الهجوم الذي شنه حزب الله مساء الامس الاحد على قاعدة التدريب التابعة للواء "غولاني" بطائرة مسيرة كان مؤلما.
رمز الخبر: ۷۰۳۷۲
تأريخ النشر: 14 October 2024

قال وزير الحرب الإسرائيلي خلال تفقده قاعدة لواء الغولاني الذي تعرضت مساء امس الاحد لهجوم دقيق من قوات حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة وتمكن من قتل واصابة العشرات من جنود العدو: "إن الهجوم بطائرة مسيرة على جنود لواء غولاني هو حادث صعب ونتائجه مؤلمة".

واعترف غالانت بضعف قواته في مواجهة الطائرات المسيرة لحزب الله وقال: "في مواجهة تهديد الطائرات بدون طيار، فإننا نركز جهودنا ونطور الحلول التي من شأنها أن تساعد في مواجهة هذا التهديد".

يذكر ان حزب الله اللبناني اعلن مساء امس السبت عن استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.

وقال “حزب الله” في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير.

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