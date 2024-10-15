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خلال لقاء لهما في مسقط؛

وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي.
رمز الخبر: ۷۰۳۷۱
تأريخ النشر: 14 October 2024

التقى وزير خارجية بلادنا مع نظيره العماني بدر البوسعيد لدى وصوله الى مسقط صباح اليوم الاثنين بعد زيارته للعراق امس الاحد. وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء احدث التطورات في المنطقة خاصة الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني والازمات الناتجة عنها.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة واستقرار العلاقات الودية الطويلة الأمد بين البلدين، وأكدا عزم البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.

ومن خلال بحث آخر التطورات في المنطقة، وخاصة الظروف الخطيرة الناجمة عن جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، أكد الطرفان على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف الإبادة الجماعية والعدوان العسكري الإسرائيلي.

كما اتفق الوزيران على تكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى لحماية استقرار وأمن المنطقة ومنع انتشار الانفلات الأمني والحرب.

هذا وزار وزير خارجية بلادنا امس الاحد العاصمة العراقية بغداد والتقى وتباحث مع السلطات العراقية القضايا التي تهم البلدين والسلام في المنطقة.

ويزور عراقجي العاصمة العمانية مسقط، كجزء من جولاته الإقليمية لإجراء مشاورات دبلوماسية لوقف جرائم الكيان الصهيوني والتي شملت حتى الآن السعودية وقطر وسوريا ولبنان والعراق وعمان.

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