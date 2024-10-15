وزارة الخارجية: إيران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على استشهاد العميد نيلفروشان

أعلنت وزارة الخارجية الایرانیة في بيان لها يتعلق باستشهاد العميدعباس نيلفروشان: ان جمهورية إيران الإسلامية ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمة استشهاد العميد عباس نيلفروشان.

أصدرت وزارة خارجية بلادنا بيانا بمناسبة استشهاد العميد السيد عباس نيلفروشان.

وجاء نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون

انه تهنئ وتعزي وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى باستشهاد العميد عباس نيلفروشان، أثناء قصف الكيان الصهيوني للأحياء السكنية في بيروت الموافق 27 سبتمبر إلى سماحة القائد، وشعب إيران العزيز وسائر شعوب العالم الحرة، والى الروح الملكية لذلك الشهيد النبيل.

إن مراجعة تاريخ جرائم الكيان الصهيوني منذ نشأته وحتى الآن يظهر أن المماشات مع هذا الكيان يجعله ان يصبح أكثر عنفاً ويرتكب المزيد من الجرائم.

إن اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن جمهورية إيران الإسلامية ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجريمة.