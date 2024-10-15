عراقجي: على دول المنطقة مضاعفة جهودها لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في بغداد، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، ان على جميع دول المنطقة أن تضاعف جهودها لوقف جرائم وعدوان الكيان الصهيوني على غزة والعدوان المستمر على لبنان.

التقی السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، الذي يزور إلى العراق للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى زيارته لبيروت ودمشق والاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي بعض الدول المجاورة، وأكد أن المنطقة في وضع خطير وعلى جميع دول المنطقة أن تضاعف جهودها لوقف جرائم وعدوان الكيان الصهيوني على غزة والعدوان المستمر على لبنان.

ولفت عراقجي إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤول تجاه أمن واستقرار المنطقة، وقال إن منع تصعيد الوضع الأمني في منطقة غرب آسيا يتطلب الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان. وأشار إلى مسؤولية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تصدر الأسلحة الفتاكة لهذا الكيان.

ومن جهته اشار رئيس وزراء العراق إلى أهمية تعزيز التشاور بين البلدين ومع الدول الأخرى في المنطقة في هذا الوضع الحرج للحيلولة دون سقوط المنطقة في هاوية صراع واسع النطاق، فضلا عن ضرورة التحرك الجاد من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدا تصميم العراق شعبا وحكومة على مواصلة دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه كيان الاحتلال.