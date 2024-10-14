زيارة قاليباف لـ "بيروت" و مناورة إقتدار الجمهورية الإسلامية

القسم الدولي لموقع "تابناك": وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" الى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت، قبل ان يتوجه الى جنيف للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي. والجدير بالذكر ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كان هو شخصيا قبطان الطائرة المتوجهة من طهران الى بيروت. ولدى وصوله والوفد البرلماني الايراني الى بيروت، صرح قالبياف الذي يزور لبنان بدعوة من رئيس مجلس النواب"نبيه بري" انه واستمرارا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف ، قائلا:" فضلت الحضور الى بيروت بدعوة من الرئيس نبيه بري أولا لنقل رسالة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني الى الشعب اللبناني ومفادها انهم سيبقون دائما الى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة. واضاف قاليباف انه واستكمالا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي لشرح جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني والفلسطيني للعالم، لافتا الى ان هذه الرسالة هي تجسيد لواجبات ايران على الساحة الدولية في نصرة المظلومين ومنهم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

وهذا وقد وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف " منذ بضع الوقت الى مطار بيروت للتحدث مع السلطات اللبنانية ولإعلان دعمه لمقاومة وصمود شعب هذا البلد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وبعدها يتوجهه الى سويسرا للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي. وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ،يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

قاليباف يتفقد المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت

تفقّد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت. وخلال زيارته لبنان اليوم، التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" رئيس مجلس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي" وبعدها توجه لتفقد المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت. واشار قاليباف الى انه عندما سأل اهالي المناطق التي تعرضت للقصف الصهيوني عما حدث لهم، اكدوا جميعا على ان العدو الصهيوني قام بقصفهم وهم جميعهم من المواطنين والمدنيين اللبنانيين المسلمين الذين يسكنون في هذه المنطقة. وردا على اسئلة الصحفيين المتواجدين اثناء زيارته لهذه المناطق، اكد قاليباف على ان مما لاشك فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستمرة في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وهذا الدعم نابع من مسؤولية ايران في الدفاع عن المظلومين والنازحين في هذه المنطقة.

كما رد على احد الصحفيين فيما يتعلق بدور الدول الاسلامية، موضحا انه مما لا شك فيه أنه يجب على جميع الدول الإسلامية أن تدين جرائم الكيان الصهيوني هذه. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قد أعلن صباح اليوم السبت من مطار بيروت، أنه يقوم بزيارة الى جنيف وهدف زيارته إلى لبنان هو نقل رسالة دعم الشعب والمسؤولين الإيرانيين للشعب اللبناني والمقاومة. واضاف قاليباف انه واستكمالا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي لشرح جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني والفلسطيني للعالم، لافتا الى ان هذه الرسالة هي تجسيد لواجبات ايران على الساحة الدولية في نصرة المظلومين ومنهم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

إستعداد إيران لايصال مساعدات جوية عاجلة الى منكوبي الحرب في لبنان

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، ان الشعب والحكومة في ايران على استعداد لتقديم مساعدات واسعة وعاجلة الى منكوبي الحرب والنازحين من ابناء الشعب اللبناني، عبر ممر جوي وتحت مراقبة الحكومة في هذا البلد. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ادلى بها قاليباف، عقب مباحثاته اليوم السبت في بيروت، مع كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال "نجيب ميقاتي" ورئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري". وعزى رئيس البرلمان، الحكومة والشعب اللبنانيين باستشهاد السيد حسن نصر الله( رض) وجمع من ابناء هذا الشعب المظلوم، قائلا : انني ابلغت شعب لبنان، في زيارتي الحالية الى بيروت، تحيات شعب وحكومة ايران وخاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية. واضاف : تيقنوا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقف الى جانب شعب وحكومة لبنان، في ظل هذه الظروف العصيبة.

المقابلة مع قناة "الميادين"

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف: نحن أعلنّا عدة مرات أننا لا نرغب في توسيع دائرة الحرب، لكننا سوف نرد، بكل تأكيد، على أي هجوم أو اعتداء على بلدنا. جاء ذلك في مقابلة خاصة اجرتها قناة الميادين مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحدّث فيها عن موقف إيران في ظلّ الحرب التي يشنّها كيان الإحتلال على غزّة ولبنان، بالإضافة إلى الردّ الإسرائيلي المرتقب وتداعياته. وعلّق قاليباف، على الصورة المنتشرة وهو يقود الطائرة المتجّهة إلى لبنان، بقوله: "نعم، لقد أعلنت أنني قمت بقيادة الطائرة خلال توجهي الى لبنان. وفي الحقيقة، كنا نريد أن نقول إننا نقتدي بقائدنا العزيز، الذي أمّ صلاة الجمعة على رغم تهديدات العدو، بأبهى صورة، وبمشاركة واسعة من شعبنا الأبي الموجود دوماً في الساحة". وأضاف، أنّه "من الطبيعي، عندما جئنا إلى هنا، قمت بقيادة الطائرة بنفسي، وكان من دواعي سرورنا أن نكون بين إخواننا في لبنان، وبين أبناء الشعب اللبناني، وأن نتفقد الأماكن المتضررة".

ورداً على تهديدات كيان الإحتلال بشأن الطائرة الإيرانية، التي حطّت في مطار بيروت، قال: "نحن لا نهاب العدو، وقمنا بهذه المهمة وفقاً للقوانين الدولية، ولا ينتابنا اي خوف من المجيء الى هنا". ولدى سؤاله عن الرد الإسرائيلي المرتقب وإحتمال توسّع الحرب بعده، ردّ قاليباف: "نحن أعلنّا عدة مرات أننا لا نرغب في توسيع دائرة الحرب. نحن لم نرغب، ولن نرغب في توسيع الحرب، لكننا سوف نرد، بكل تأكيد، على أي هجوم أو انتهاك". وأكد أنّه "سوف نرد بقوة وبصورة مناسبة وملحوظة، وهذا الأمر أظهرناه بصورة واضحة في الأحداث التي وقعت سابقاً، وآمل أن يكون هذا الرد والتعامل درساً لأعدائنا". وبشأن حجم الرد الإيراني المتوقّع في حال أي اعتداء إسرائيلي، قال قاليباف: "نحن لا نفهم ماذا يعني أن يكون الرد ضمن الضوابط والأطر. نحن سوف نرد على أي اعتداء على بلدنا بكل تأكيد، ولن نترك أي اعتداء من دون رد. وفي ردنا "الوعد الصادق 2" رأيتم أننا استهدفنا المواقع العسكرية فقط، والمواقع الاستخبارية والأمنية والمواقع الإرهابية، وبالطبع كان ردنا عسكرياً. وبشأن صحّة الشائعات بحقّ قائد قوّة القدس، العميد إسماعيل قاآني، قال: "هو بخير ويتمتع بصحّة جيّدة، وهو يواصل القيام بمهماته الخاصة. وما أُشيع بشأنه هو من الأخبار الكاذبة، التي تشاع بصورة مغرضة". صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف: نحن أعلنّا عدة مرات أننا لا نرغب في توسيع دائرة الحرب، لكننا سوف نرد، بكل تأكيد، على أي هجوم أو اعتداء على بلدنا.

زيارة قاليباف إلى بيروت تظهر جدية دعم ايران للبنان والمقاومة

كتب مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، على حسابه في X مساء السبت: أظهرت زيارة الدكتور قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم إلى لبنان ولقاءاته المهمة مرة أخرى ان إيران جادة في دعم لبنان وجبهة المقاومة وهي ملتزمة به بشدة. وأكد: أن الرحلات العديدة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى المنطقة في هذا الوقت العصيب، وخاصة رحلة الدكتور عراقجي، تظهر وجود تحرك جدي لوقف عدوان الكيان الصهيوني. وفي النهاية أشار أماني: إيران ستبقى دائماً داعمة لجبهة المقاومة وحزب الله. النصر قريب جدا .