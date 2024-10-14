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عراقجي: أؤكد أن إيران لم تقدم صواريخ باليستية لروسيا/ ينبغي لأوروبا أن تبحث عن قصة أخرى

اشار وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي الى لقائه مع جوزيف بوريل وانريكي مورا في نيويورك، وقال: أؤكد بوضوح على ما قلته؛ نحن لم نزود روسيا بالصواريخ الباليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى ذريعة لتقليص اطماع الكيان الإسرائيلي، فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى.
رمز الخبر: ۷۰۳۵۸
تأريخ النشر: 13 October 2024

كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، على صفحته الشخصية على منصة اكس الاجتماعية: "في الاجتماع مع جوزيف بوريل وإنريكي مورا في نيويورك، ذكرت بعض الأشياء."

وقال: التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا وله تاريخ يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية. ثانياً، قام بعض الأوروبيين بتزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة وشاركوا بحماس في العمليات العسكرية ضد إيران.

وتابع وزير الخارجية: هناك نقطة أخرى وهي أن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تزال قائمة والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا تتبع تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية بشكل كامل.

وأضاف عراقجي: إنني أؤكد بوضوح ومرة أخرى على ما قلته؛ ايران لم تزود روسيا بالصواريخ الباليستية. إذا كانت أوروبا تحتاج إلى ذريعة لتقليص اطماع الكيان الإسرائيلي، فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى.

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