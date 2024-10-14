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قاليباف يلتقي جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت

التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت.
رمز الخبر: ۷۰۳۵۷
تأريخ النشر: 13 October 2024

اجرى قاليباف مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان في هذا البلد نبيه بري، كما تفقد مناطق في الضاحية الجنوبية والبسطة (غربي بيروت) التي طالتها الغارات الصهيونية.

وفي ختام هذه الزيارة، غادر رئيس البرلمان الايراني بيروت متجها الى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU).

ومن اهم الاهداف التي يسعى اليها رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عبر زيارته الحالية الى جنيف، تجدر الاشارة الى تبيين وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني، ودعم فصائل المقاومة، كما سينقل للعالم من خلال مباحثاته وكلماته، ظلامة وصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني قبال هذه الجرائم.

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