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المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدفين في إيلات جنوبي إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت هدفين في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسيّر.
رمز الخبر: ۷۰۳۵۶
تأريخ النشر: 13 October 2024

قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، هدفين في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

من جهته، أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "تم رصد هدف جوي مشبوه قبل قليل يقترب من الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، وقد انتهت الحادثة ولم يتجاوز الهدف حدود الأراضي الإسرائيلية".

وكانت قد صدرت عن المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت بيانات عدة جاء فيها أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ":

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية صباح اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثالثة هذا اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

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