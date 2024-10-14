ممثلیة إيران في الامم المتحدة تعلق على نشر الكيان الإسرائيلي الأكاذيب ضدها

أعلنت ممثلة إيران في الأمم المتحدة بعد انتشار الأكاذيب وعمليات الخداع النفسي والتسجيل المزيف، إننا نعتبر الکیان الإسرائيلي کیانا مجرماً ومعادياً للإنسانية وكاذباً، ولا نصدق أوهامه.

قالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، ردا على سؤال صحيفة واشنطن بوست حول الوثائق المزعومة لكيان المحتل وأيضا طلب حماس 500 مليون دولار من إيران وعدم استجابة طهران لهذا الطلب بحسب الوثائق المزعومة: "نحن نعتبر الكيان الإسرائيلي كيانا إجراميا ومعاديا للإنسانية وكاذبا، ولا نعترف بأوهامه". وأضافت: "ان الكيان الصهيوني لديه تاريخ طويل في نشر الأكاذيب والتسجيلات المزيفة وعمليات الخداع النفسي".

وسبق أن قالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ردا على أسئلة صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال حول حصول الكيان الإسرائيلي على وثائق تتعلق بإخطار إيران بعملية 7 أكتوبر/تشرين الأول. انه أعلن مسؤولو حماس في الدوحة أن تصميم العملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية الجناح العسكري لحركة حماس المتمركز في غزة وحده وهذه القضية لاترتبط بايران.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" من غزة (جنوب فلسطين) ضد مواقع الكيان الإسرائيلي بين إسرائيل وحركة حماس.

وعملية طوفان الأقصى، والتي جاءت بعد سنوات من الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. ومن أجل الانتقام من فشله في هذه العملية، فإن الكيان الإسرائيلي مستمر في قصف غزة ويرفض قبول أي وقف لإطلاق النار فحسب، بل يسعى أيضا إلى توسيع وتكثيف التوتر في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط).

وبحسب إعلان وزارة الصحة في غزة، فإن هجمات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى استشهاد 42 ألفًا و175 شخصًا، وإصابة 98 ألفًا و336 شخصًا.