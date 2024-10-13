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قاليباف يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف نظيره اللبناني نبيه بري خلال زيارته لبنان وتباحثا في اخر مستجدات المنطقة.
رمز الخبر: ۷۰۳۵۲
تأريخ النشر: 12 October 2024

وخلال زيارته لبنان واستمرارا للمحادثات التي يقوم بها مع المسؤولين اللبنانيين، التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وتباحثا في اخر مستجدات المنطقة.

وقبل ذلك ، كان قاليباف قد التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.كما تفقد المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في البسطة (بيروت الغربية) والضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قد أعلن صباح اليوم السبت من مطار بيروت، أنه يقوم بزيارة الى جنيف وهدف زيارته إلى لبنان هو نقل رسالة دعم الشعب والمسؤولين الإيرانيين للشعب اللبناني والمقاومة.

واضاف قاليباف انه واستكمالا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي لشرح جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني والفلسطيني للعالم، لافتا الى ان هذه الرسالة هي تجسيد لواجبات ايران على الساحة الدولية في نصرة المظلومين ومنهم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ، يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول  جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

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