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حزب الله يستهدف مدينة طبريا وتجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، تجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا بصلية صاروخية.
رمز الخبر: ۷۰۳۵۰
تأريخ النشر: 12 October 2024

 قالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت 12-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم السبت 12-10-2024 مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية. ‏

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