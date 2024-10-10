اللواء قآاني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح في الايام المقبلة

قال مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد ابراهيم جباري بأن قائد فيلق القدس اللواء قاآني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح من قبل قائد الثورة الاسللامية في الأيام القادمة.

وعلى هامش المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الامريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامیة، أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية بأن قائد فيلق القدس اللواء قاآني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح من قبل قائد الثورة الاسللامية في الأيام القادمة.

وردا على سؤال حول خطاب الثلاثاء لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ "نعيم قاسم"،لفت العميد جباري الى ان خطاب الشيخ نعيم قاسم أمس في لبنان يبشر بالنصر والنجاح والاستعداد المتزايد.

كما اوضح بأن نائب الامين العام لجزب الله في لبنان صرح أنه إذا كان هناك أي نقاط ضعف أو مشاكل في الحزب فقد تم تعويضها.

هذا واكد ايضا العميد جباري على انه لم يكن هناك إيرانيين في العدوان الصهيوني ليلة امس على سورية.