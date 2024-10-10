النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶۲مشاهدات
‍ پ

هجوم صاروخي وسيبراني بالتزامن...العميد جباري يكشف كيف فوجئ العدو الصهيو-الامريكي في "الوعد الصادق2"

قال المستشار العسكري للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، العميد ابراهيم جباري انه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على المراكز الحساسة للكيان الغاصب، انهم اعترفوا بأن "أسطورة القبة الحديدية" قد انهارت تماماً.
رمز الخبر: ۷۰۳۴۲
تأريخ النشر: 09 October 2024

قال المستشار العسكري للقائد العام للحرس الثورة الإسلامية في إيران خلال كلمة له في المؤتمر الدولي التاسع بعنوان "حقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة": "أعلنت وسائل الإعلام الغربية مثل بي بي سي أن القبة الحديدية الاسرائيلية أشبه بـ "مصفاة حديدية"، حيث أن صواريخ إيران أصابت الأهداف المحددة بنجاح".
وأضاف: "بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، نفذنا هجمة سيبرانية ضد أنظمة الدفاع لدى العدو، مما أتاح عبور الصواريخ بنجاح وإصابة الأهداف الحساسة"، مضيفا: "هذه العمليات أدت إلى تعرض الأمريكيين والكيان الصهيوني لصدمة عسكرية واستخباراتية كبيرة".

وأوضح العميد جباري أن هذه الهجمات أسفرت عن تضرر قواعد مهمة للصهاينة، بما في ذلك حظائر مقاتلات F-35 حيث تم تدمير عدد من طائراتهم.

وتابع قائلاً: "هذه كانت مجرد جزء صغير من القوة الصاروخية والعسكرية لإيران. لقد حطمنا هيبتهم الزائفة والشيطانية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
اللواء قآاني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح في الايام المقبلة
بقائي: على لندن استخدام نفوذها لوقف جرائم كيان الاحتلال بدلا من توجيه الاتهامات
محور المقاومة سيواصل مسيرته رغم إغتيال الشهيد "السيد حسن نصرالله"
هجوم صاروخي وسيبراني بالتزامن...العميد جباري يكشف كيف فوجئ العدو الصهيو-الامريكي في "الوعد الصادق2"
المقاومة العراقية تهاجم 4 أهداف حيوية في فلسطين والجولان السوري المحتلّين
جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 48 جندياً منه خلال 24 ساعة
ايران: إسرائيل تسعى للتلاعب بالانتخابات الأمريكية باثارة الحروب