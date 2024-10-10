المقاومة العراقية تهاجم 4 أهداف حيوية في فلسطين والجولان السوري المحتلّين

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفين حيويين شمال فلسطين المحتلة وجنوبها، وتستهدف هدفين حيويين في الجولان السوري المحتل.

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق،4 أهداف للاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتلين، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي 4 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة العراقية استهداف هدفين حيويين جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل.

وأكدت المقاومة الإسلامية "الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، وذلك مواصلةً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لشعبي فلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذها 5 عمليات منفصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر" والطائرات المسيّرة.