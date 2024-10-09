النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶۷مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة الاسلامية يهنئ تتويج منتخب البلاد للتايكوندو ببطولة العالم

نقل مسؤولو مكتب قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامني تهنئة سماحته لمنتخبي التايكوندو الايرانيين للرجال والفتات خلال اتصال هاتفي مع أصغر رحيمي الأمين العام والمدير الفني للمنتخاب الوطنية للتايكوندو.
رمز الخبر: ۷۰۳۳۵
تأريخ النشر: 08 October 2024

انه خلال اتصال من مكتب قائد الثورة الاسلامية مع اصغر رحيمي الأمين العام للاتحاد والمدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكوندو، تم نقل رسالة تهنئة سماحة القائد بفوز منتخبي الرجال والفتيات ببطولة العالم.

وبعد فوز منتخبي التايكوندو الايراني ببطولة العالم في كوريا الجنوبية، أعرب قائد الثورة عن سعادته وهنأ الرياضيين والجهاز الفني للمنتخب الوطني ومسؤولي اتحاد التايكوندو.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني فاز ببطولة العالم لأول مرة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم لكوريا الجنوبية بمجموع 11 ميدالية ملونة في مجموعتي الرجال والفتيات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم 5 أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال الأراضي المحتلة
عراقجي يبدأ جولة اقليمية من الرياض لإجراء بعض المشاورات
قائد الثورة الاسلامية يهنئ تتويج منتخب البلاد للتايكوندو ببطولة العالم
سفير إيران لدى بغداد: أي حماقة يرتكبها نتنياهو ستقابل برد قوي من إيران
بدء مؤتمر "طوفان الأقصى.. بداية نصر الله" بحضور وزير الخارجية الايراني في طهران