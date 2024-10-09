قائد الثورة الاسلامية يهنئ تتويج منتخب البلاد للتايكوندو ببطولة العالم

نقل مسؤولو مكتب قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامني تهنئة سماحته لمنتخبي التايكوندو الايرانيين للرجال والفتات خلال اتصال هاتفي مع أصغر رحيمي الأمين العام والمدير الفني للمنتخاب الوطنية للتايكوندو.

انه خلال اتصال من مكتب قائد الثورة الاسلامية مع اصغر رحيمي الأمين العام للاتحاد والمدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكوندو، تم نقل رسالة تهنئة سماحة القائد بفوز منتخبي الرجال والفتيات ببطولة العالم.

وبعد فوز منتخبي التايكوندو الايراني ببطولة العالم في كوريا الجنوبية، أعرب قائد الثورة عن سعادته وهنأ الرياضيين والجهاز الفني للمنتخب الوطني ومسؤولي اتحاد التايكوندو.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني فاز ببطولة العالم لأول مرة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم لكوريا الجنوبية بمجموع 11 ميدالية ملونة في مجموعتي الرجال والفتيات.