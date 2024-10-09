السفارة الإيرانية في لندن: اليوم الوطني للطفل هو يوم لتذكر جرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال

كتبت سفارة جمهورية إيران الإسلامية: أينما يتم تكريم الإنسانية، على العكس من ذلك، يتم تذكر السلوك اللاإنساني والمعادي للإنسانية للكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

نشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة بمناسبة اليوم الوطني للطفل على شبكات التواصل الاجتماعي وكتبت:اينما يتم تكريم الانسانية على العكس من ذلك، يتم تذكر السلوك اللاإنساني والمعادي للإنسانية للكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

وجاء في رسالة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن أن اليوم هو يوم الطفل الوطني في إيران. اليوم يحتفل به الأطفال في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية، وهذا العام، تخليدا لذكرى الأطفال الذين دفنوا تحت أكوام التراب بين أحضان أهاليهم في غزة وبيروت خلال قصف الكيان الإسرائيلي المجرم! أينما يتم احترام الإنسانية والأخلاق، في النقطة المقابلة، يتم تسليط الضوء على السلوك اللاإنساني والمعادي للإنسانية الذي يمارسه الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

وفي انجلترا، يوم السبت، احتجاجا على اعتداءات الكيان الصهيوني في لبنان واليمن وسوريا واستمرار قصف غزة، عشية ذكرى حرب الكيان الصهيوني لغزة، نظموا واحدة من أكبر المظاهرات المناهضة للصهيونية في تاريخ هذا البلد.

وفي هذه المظاهرة، حضر المظاهرة عدد كبير من الآباء والأمهات البريطانيين مع أطفالهم وطالبوا الحكومات الغربية، وخاصة الحكومة البريطانية، بوقف الدعم العسكري والسياسي والمالي الفوري للكيان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال.

وبحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، فإن نحو 42 ألف مواطن استشهدوا بعد اجتياح الكيان الصهيوني لغزة، أكثر من 16 ألف منهم من الأطفال. كما تم بتر عشرات الآلاف من الأطفال.

وتعتبر أمريكا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا الموردين الرئيسيين للقنابل والأسلحة لإسرائيل، ورغم مطالبة غالبية شعوب هذه الدول بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب وتسليح إسرائيل، إلا أن هذه الدول لا تزال ولم توافق على ذلك، حتى على تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، ولهذا السبب تعتبر المنظمات المدنية والشرائح المختلفة الحاضرة في هذه المظاهرات أن الحكومات الداعمة للكيان الصهيوني شريكة في جرائم هذا الكيان الإسرائيلي.