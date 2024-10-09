بزشكيان: الرد الايراني جاء لكبح الكيان الصهيوني واحلال السلام في المنطقة

اكد الرئيس الايران،مسعود بزشكيان، ان الرد الايراني،وعملية الوعد الصادق الثانية باستهداف الكيان الصهيوني، كانت لكبح الكيان الصهيوني عن ارتكاب المزيد من الجرائم، واحلال السلام في المنطقة.

بحث الرئيس الايراني،مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، ان الرد الايراني على الكيان الصهيوني جاء لكبح التواترات الذي يتسبب به هذا الكيان وايقاف جراىمه الوحشية، واحلال السلام في المنطقة، مؤكدا ان العملية الايرانية تمت وفقا لميثاق الامم المتحدة وتم ضرب الاهداف العسكرية فقط.

واكد بزشكيان، ان ايران لا تسعى بتاتا لشن الحروب وتأجيج الصراع.

واشار الرئيس الايراني، إلى ان الجمهورية الاسلامية تسعى من خلال الحوار إلى حل بعض القضايا ومن ضمنها الاتفاق النووري، كما تعمل على تقوية علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم لا سيما الدول الاوربية.