المقاومة الاسلامية في لبنان تهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ

شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، فجر اليوم الاثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.

قال حزب الله في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأضاف حزب الله في بيانه، "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".

وتابع حزب الله: عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.

وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.