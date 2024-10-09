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السفارة الإيرانية في بيروت تقدم توضيحات حول أوضاع الإيرانيين في لبنان

قدم قنصل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت توضيحات حول آخر أوضاع الإيرانيين المقيمين في لبنان، ونصح المواطنين بتأجيل رحلتهم إلى لبنان حتى إشعار آخر.
رمز الخبر: ۷۰۳۲۵
تأريخ النشر: 07 October 2024

قال "محمد فريدوني" عن أوضاع الحرب في ضواحي بيروت وجنوب لبنان، وحول آخر أوضاع المواطنين الإيرانيين الموجودين في لبنان، «لحسن الحظ، ومن خلال الترتيبات التي تمت، تمكنا من تقديم المساعدة والتوجيه اللازمين لعدد من المواطنين الأعزاء الذين أرادوا العودة إلى البلاد في عدة مناسبات.

وفيما يتعلق بالإيرانيين الذين ما زالوا في لبنان ويعتزمون العودة إلى البلاد أو يحتاجون إلى خدمات قنصلية، أوصى بضرورة التوجه إلى مبنى تمثيل جمهورية إيران الإسلامية في بيروت (القديم) للحصول على التوجيهات اللازمة أو الاتصال على 03996708.

كما شدد فريدوني على الأوضاع غير الآمنة الحالية في بيروت وجنوب لبنان، ونصح المواطنيين الأعزاء بتأجيل رحلتهم إلى هذا البلد حتى إشعار آخر.

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