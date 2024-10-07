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قائد بحرية حرس الثورة: لدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع نتنياهو

صرح قائد القوات البحرية فی حرس الثورة الاسلامية، الادميرال عليرضا تنكسيري ان رسالتنا للأعداء هي أنهم إذا أرادوا اللعب بالنار في المنطقة فسنقف أمامهم بحزم ولدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع نتانياهو.
رمز الخبر: ۷۰۳۲۱
تأريخ النشر: 06 October 2024

قال قائد القوات البحرية فی حرس الثورة الاسلامية في مقابلة متلفزة: "القوات المسلحة الإيرانية أعدت نفسها للتعامل مع جميع أنواع التهديدات خلال السنوات الماضية".

وقال الأدميرال تنكسيري عن القدرة العسكرية الإيرانية: "نجري العديد من التدريبات في المنطقة وخارجها على مدار العام... نقوم بقياس جميع السيناريوهات التي قد يفعلها العدو في منطقة جغرافية مثل الخليج الفارسي أو حتى خارجه، ونجري التدريب والتصميم على أساس ذلك".

وتابع: "نحن نجهز انفسنا لأى ظروف، وقائد الثورة الإسلامية والقائد العام لحرس الثورة يؤكدان دائما على ضرورة الاستعداد واليقظة الكاملة لمواجهة الظروف العادية أو الاستثنائية في المنطقة"، مبينا: "إحدى هذه الحالات هي لعبة نتنياهو بالنار ومحاولة باشعال الحرب، بل وقد صممنا لها تدريبات مختلفة".

وثمن الادميرال تنكسيري مقاومة الشعب اليمني ووصفهم بالأبطال والمتحمسين، قائلا: "أبعث بالتحية إلى كل الأبطال المجاهدين وقادتهم الروحيين سواء في اليمن أو في حركة حزب الله في لبنان الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني في غزة امام الظلم الذي يتعرضون له من قبل الكيان الصهيوني".

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