قاليباف: لا يمكن للأعداء أن يلحقوا الضرر باستقلالنا وكرامتنا من خلال مغامرات مؤقتة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: «لقد شهد العالم أن إيران العزيزة قوية وفخورة بدعم القيادة الثورية البارعة والأمة الذكية، والقوات المسلحة الشجاعة».

قال محمد باقر قاليباف في كلمته أمام جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي: لقد شهد العالم أن إيران العزيزة قوية وفخورة بدعم القيادة الثورية البارعة والأمة الذكية، والقوات المسلحة الشجاعة».

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا يمكن للعدو أن يمس شرفنا بأي شكل من الأشكال. انطلاقا من سماحة القائد، يجب علينا جميعا أن نؤكد على أن الانقسام هي سياسة العدو، والانقسام بين أفراد المجتمع، وبين الحكومة والأمة، وبين الحكومات والأمة الإسلامية هو سم قاتل.

وقال قاليباف: إن ذكاء سماحة قائد الثورة في إقامة خطب الجمعة وصناعة ملحمة تاريخية من قبل الشعب الايراني، بعثت رسالة اقتدار للعدو من قبل الشعب الايراني وادخلت الهدوء والسكينة في المجتمع وبعثت روح الامل بين جبهة المقاومة.

وتابع القول: إنني أنحني أمام مثل هذا القائد وهذا الشعب وأشكر الله عز وجل وأعتبر أنه من واجبي تجاه نفسي أولاً ومن ثم تجاه المسؤولين الآخرين في البلاد لحل المشاكل العديدة التي يعاني منها هؤلاء النبلاء، خاصة في المجال الاقتصادي.