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اللواء موسوي: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيقابل برد مدمر

قال القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي: "إذا قام الكيان الصهيوني بإجراءات غير مدروسة، فإنه سيواجه ردا قاسيا ومدمرا من إيران، وسيكون مستوى ردنا أعلى من الهجوم السابق".
رمز الخبر: ۷۰۳۱۶
تأريخ النشر: 05 October 2024

قال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على تهديدات السلطات الصهيونية ضد بلادنا: إننا نحذر الكيان الصهيوني من اتخاذ ردًا قاسيًا ومدمرًا في حالة اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وتابع القائد العام للجيش: لقد صبرنا وسيطرنا على أنفسنا تجاه الأعمال العدائية للصهاينة، ولكننا الآن جاهزون لتوجيه ضربة دقيقة ومدمرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب.

وأشار سبق أن أعلنت سلطات بلادنا مرات عديدة أن أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني سيقابل برد أقوى، فإذا أخطأ العدو فإن مستوى ردنا سيكون أعلى من الهجوم السابق.

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