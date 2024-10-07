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قيادي في "أنصار الله": الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن ستقابل برد قاس ومزلزل

أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، أن إمعان أمريكا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن سيقابل بردّ قاس ومزلزل وموجع، وعليهم تحمّل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع في المنطقة والقادم أعظم.
رمز الخبر: ۷۰۳۱۳
تأريخ النشر: 05 October 2024

قال القحوم في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المعركة التي يخوضها اليوم هي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والقدرات العسكرية تتعاظم واليمن له اليد الطولى في الدفاع عن سيادته ومقدراته وشعبه".

وأوضح أن "ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من شن غارات على اليمن، هي محاولات لثني اليمن عن موقفه المشرف والفاعل والمؤثر والمستمر في مساندة غزة ولبنان بعد فشلهم في حماية كيان الصهاينة المؤقت والزائل حتما".

وأشار القحوم إلى أن موقف اليمن المشرّف هو ما دفع قوى العدوان الأمريكي البريطاني للاستمرار بالغارات الجوية على عاصمة الجمهورية صنعاء والمحافظات واستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية.

هذاوكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ غارات جوية على مناطق في اليمن في عدوان صارخ للسيادة اليمنية.

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