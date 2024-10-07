لدى وصوله الى سوريا...عراقجي: هناك مبادرات لوقف إطلاق النار

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي لدى وصوله الى العاصمة السورية دمشق ان هناك مبادرات لوقف اطلاق النار في المنطقة.

وصل وزير الخارجية الايراني الى دمشق بعد زيارته لبيروت واللقاء مع السلطات اللبنانية وتم استقباله رسميا من قبل السلطات السورية.

وقال عراقجي لدى وصوله الى دمشق: "إن هدف زيارتي إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة"، مضيفا: "إن أهم ما سنتطرق اليه اليوم هو وقف إطلاق النار في لبنان، وخاصة في غزة".

وأعلن رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "هناك مبادرات في هذا المجال وتم إجراء مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها".

وتابع: "من المؤسف أن الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني مستمرة"، مؤكدا: "ان هذا الكيان لا يعرف لغة أخرى سوى لغة القوة والحرب ويواصل جرائمه كل يوم في بيروت وغزة".