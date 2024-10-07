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لدى وصوله الى سوريا...عراقجي: هناك مبادرات لوقف إطلاق النار

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي لدى وصوله الى العاصمة السورية دمشق ان هناك مبادرات لوقف اطلاق النار في المنطقة.
رمز الخبر: ۷۰۳۱۰
تأريخ النشر: 05 October 2024

وصل وزير الخارجية الايراني الى دمشق بعد زيارته لبيروت واللقاء مع السلطات اللبنانية وتم استقباله رسميا من قبل السلطات السورية.

وقال عراقجي لدى وصوله الى دمشق: "إن هدف زيارتي إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة"، مضيفا: "إن أهم ما سنتطرق اليه اليوم هو وقف إطلاق النار في لبنان، وخاصة في غزة".

وأعلن رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "هناك مبادرات في هذا المجال وتم إجراء مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها".

وتابع: "من المؤسف أن الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني مستمرة"، مؤكدا: "ان هذا الكيان لا يعرف لغة أخرى سوى لغة القوة والحرب ويواصل جرائمه كل يوم في بيروت وغزة".

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