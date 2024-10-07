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طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت مصادر إخبارية أن مقاتلات الاحتلال الصهيوني شنت غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
رمز الخبر: ۷۰۳۰۷
تأريخ النشر: 05 October 2024

وواصلت مقاتلات الكيان الصهيوني جرائمها في قتل المدنيين، وقصفت جنوب بيروت 12 مرة منذ منتصف ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت.

وأعلنت مصادر إخبارية أن الطيران الحربي المعادي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية، لبيروت استهدفت محيط جامع القائم، وبرج البراجنة، ومحيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك بصاروخين، والرويس وحي الأبيض والشويفات الاجنحة الخمسة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هجمات الكيان الصهيوني خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

يذكر أن الجيش الصهيوني نفذ هجمات إجرامية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله".

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