عراقجي في بيروت: نؤكد على ضرورة الاستفادة من كل الإمكانات والطاقات الدبلوماسية بوجه العدوان الإسرائيلي

حضر السيد عباس عراقجي فور وصوله إلى بيروت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتقى وتحدث مع القائم بالأعمال وزملائه في مكتب الجمهورية الإسلامية في بيروت وأطلع على آخر التطورات في لبنان.

حضر السيد عباس عراقجي فور وصوله إلى بيروت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتقى وتحدث مع القائم بالأعمال وزملائه في مكتب الجمهورية الإسلامية في بيروت وأطلع على آخر التطورات في لبنان.

وفي هذا اللقاء تقدم الدكتور عراقجي بالتهنئة والتعزية باستشهاد قائد المقاومة السيد حسن نصر الله، الأمين العام المجاهد لحزب الله اللبناني، واللواء الشهيد نيلفروشان وغيرهم من شهداء العزة والمقاومة وثمن جهود دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية في بيروت في هذا الوضع الحرج.

كما أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي على أهمية تسخير كافة القدرات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم لبنان والمنطقة ضد الإجراءات التوسعية والعدوانية للاحتلال الصهيوني.