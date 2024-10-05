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بعد عودته من قطر...عراقجي: إيران تهدف الى خلق منطقة قوية عبر الحوار والتعاون الاقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على جهود إيران المستمرة لخلق منطقة قوية من خلال التعاون الإقليمي.
رمز الخبر: ۷۰۳۰۱
تأريخ النشر: 04 October 2024

أدلى عراقجي بهذه التصريحات في منشور على حسابه على X، في إشارة إلى اللقاء الرسمي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع أمير قطر والمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وأضاف عراقجي: "انا سعيد بالتواجد في الدوحة للمشاركة في هذا الاجتماع اهام"، مشيراً إلى أن هذه هي أول زيارة للرئيس بزشكيان إلى قطر، حيث التقى بأمير قطر ورئيس وزراءها.

وأضاف: "على هامش حوار التعاون الآسيوي، عقد أول اجتماع غير رسمي على مستوى وزراء خارجية إيران ومجلس التعاون الخليجي".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "جيراننا هم أولويتنا، والمنطقة القوية هي هدفنا والحوار أمر لا بد منه".

عاد الرئيس الإيراني، الذي زار قطر لعقد لقاء رسمي مع أمير قطر والمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي، إلى طهران.

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