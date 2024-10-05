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إقامة صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة؛

لإقامة مراسم تكريم للشهيد نصرالله وصلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة...توافد حشود غفيرة الى مصلى طهران

منذ ساعات الفجر الاولى توجه ابناء ولاية الفقيه الى مصلى الامام الخميني (ره) في طهران للقاء قائد الثورة مرة اخرى وأداء صلاة الجمعة في طهران بإماماته .
رمز الخبر: ۷۰۲۹۹
تأريخ النشر: 04 October 2024

تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة 04/10/2024 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القدس الشريف في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر الشهادة المحفوفة بالمظلوميّة لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، السيّد حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون ابناء ولاية الفقيه من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

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لإقامة مراسم تكريم للشهيد نصرالله وصلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة...توافد حشود غفيرة الى مصلى طهران