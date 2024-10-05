بزشکیان: العدوان الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين

أشار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال كلمته في قمة حوار التعاون الأسيوي الى الحساسية والتحديات التي تواجهها منطقة غرب آسيا، فضلا عن الهجمات المتتالية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد فصائل المقاومة وقال: "منتهكو حقوق الإنسان يجب أن يعلموا أن المقاومة شجرة مثمرة ولا يمكن القضاء عليها".

واضاف الرئيس الايراني: "ان العدوان الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين ونعتبر ذلك مسؤولية علينا في القضية الفلسطينية".

وتابع بزشكيان: "هناك الكثير من القواسم المشتركة الثقافية بين اعضاء منتدى الحوار الاسيوي، ويمكننا تعزيز العلاقات بيننا من خلال النظر في هذه القواسم المشتركة".