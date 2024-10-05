الرئيس الايراني: على أمريكا والغرب كبح عميلهم في المنطقة عن ارتكاب الجرائم

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الاربعاء، من الدوحة، ان على أمريكا والدول الغربية كبح عميلهم في المنطقة عن القتل وارتكاب الجرائم وعدم تماديه لجعل المنطقة غير آمنة.

قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الاربعاء، اكد في مؤتمر صحفي مع امير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة ان ايران حريصة على توسيع العلاقات مع قطر موضحا ان الارادة المشتركة للبلدين قائمة على النهوض بمستوى العلاقات "واني على ثقة باننا قادرون على ذلك."

ودعا الى الاهتمام بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات بما فيها المواصلات والثقافة والصحة والعلاج والجامعات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة. وقال ان ايران جاهزة لتوسيع التعاون الثنائي في قطاع التكنولوجيا.

واكد انه سعى دائما في تصريحاته للقول اننا نريد السلام والاستقرار لان اي بلد واي منطقة لا تحقق التنمية من خلال الحرب.

واكد ثانية ان ايران لا تريد الحرب بل ان اسرائيل هي التي ترغمنا على ابداء ردة الفعل.

وقال الرئيس بزشكيان ان اسرائيل اغتالت ضيفنا في طهران وفي يوم ادائه اليمين الدستورية موضحا انهم ابلغونا بان نتريث حتى يقيموا السلام. وان تصرفتم فلن يتحقق السلام. وصبرنا نحن من اجل السلام لكن هؤلاء الجبناء وبدلا من الكف عن القتل وارتكاب المجازر، تجرؤا اكثر في غزة ولبنان.

واكد رئيس الجمهورية ان اسرائيل اقترفت جرائم لم يرتبكها اي مجرم في التاريخ، واضطررنا للرد عليها. وان ارادت التصرف بطريقة اخرى، فاننا سنرد بطريقة أقوى، وهذا هو الشيء الذي تلتزم به الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع ان الاهداف الدنيئة للصهاينة تتمثل في زعزعة الامن وتوسيع الازمات في المنطقة، قائلا اننا يجب ان نعمل على منع اندلاع الازمات.

واضاف ان ما نريده من الدول الاوروبية وامريكا هو ان يقولوا للطرف الذي زرعوه في المنطقة ان يكف عن اجتراح المجازر والا يعرض امن المنطقة للخطر، وهو ليس بمصلحة اي احد واي دولة.