حزب الله يدمّر 3 دبابات خلال تقدمها إلى مارون الراس ويستهدف مروحيةً في "بيت هلل"

نفذ حزب الله عدة عمليات ضدّ قوات الاحتلال في إطار المواجهة المباشرة معها، إذ دمّر دبابات واستهدف مروحيةً وتجمعات جنود.

دمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان، 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في أثناء تقدّمها في اتجاه بلدة مارون الراس الجنوبية الحدودية، بعدما استهدفتها بصواريخ موجّهة، عند الخامسة عصراً.

وأكد الإعلام الحربي في المقاومة أن "المجاهدين قاموا عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بِتدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".

وفي إطار المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال، أطلقت وحدات الدفاع الجوي في حزب الله صاروخ "أرض - جو"، استهدف مروحيةً معاديةً في أجواء مستوطنة "بيت هلل"، وذلك عند الخامسة صباحاً.

وأجبر الاستهداف المروحية الإسرائيلية على المغادرة فوراً، ليتبع ذلك غياب أي مروحية من الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

كذلك، استهدفت المقاومة، بصاروخ موجّه ضدّ الأفراد، تجمعاً لقوات الاحتلال بين عديسة و"مسكاف عام" عند الواحدة من بعد الظهر، مصيبةً إياه بصورة مباشرة، على نحو أدى إلى إيقاع الجنود بين قتلى ومصابين.

كما استهدفت تجمعين آخرين، كل بصلية صاروخية، وبفارق ساعة فقط، بحيث حققت إصابةً مباشرةً في تجمع بين "مسكاف عام" و"كفر جلعادي" (عند الـ4 و20 دقيقةً عصراً)، بينما استهدفت الثاني في مستوطنة "أبيريم" (عند الـ3 و20 دقيقةً).

وبالتزامن مع استهدافه تجمع قوات الاحتلال في "أبيريم"، استهدف حزب الله تجمعاً آخر في بساتين "المطلة" (عند الـ3 و20 دقيقةً أيضاً)، بالأسلحة المدفعية والصاروخية، موقعاً إصابةً مباشرة.