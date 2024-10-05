الرئيس الايراني: جرائم الكيان الصهيوني تعتمد على الدعم الأمريكي

قال الرئيس في لقاء مع وفد رفيع المستوى من حركة حماس: "إن النظام الصهيوني وحده غير قادر على هذا المستوى من الإجرام ويعتمد على دعم الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الصدد".

التقى الرئيس الايراني مع وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الأربعاء في إطار زيارته إلى قطر التي تستغرق يومين.

وفي هذا اللقاء وصف الرئيس بزشكيان استشهاد الدكتور اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه من أكثر الأحداث المؤلمة في حياته وأضاف: الشهيد هنية كان ضيف حفل تنصيبي وتعانقنا بعضنا البعض بحرارة بعد الحفل، لكن بعد ساعات سمعت خبر اغتياله الجبان، الأمر الذي كان مؤلمًا جدًا بالنسبة لي.

وتابع بزشكيان أن الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة ولبنان هذه الأيام تؤلم وتوجع قلب كل إنسان، وأوضح: هذا الإزعاج مضاعف بالنسبة لنا نحن الذين نعتبر شعب فلسطين المظلوم بمثابة شعبنا واخوتنا الدينيين.

وانتقد الرئيس الايراني بشدة السلوك المنافق لأمريكا والدول الغربية في دعم النظام الصهيوني بلفتة الديمقراطية والادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال: إن هذه الدول التي تنتهك باستمرار حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، أثبتت أنها ومن خلال دعم هذا النظام المجرم غريبة تماماً عن هذه المفاهيم، لا تجعل لحياة البشر، وخاصة النساء والأطفال، وكل ادعاءاتهم مجرد أكاذيب.

وأشار إلى الوعد الكاذب للدول الغربية بدعوة إيران إلى ضبط النفس وعدم الرد على اغتيال الشهيد هنية مقابل وقف إطلاق النار ووقف قتل الأبرياء في غزة، وقال: استمرار جرائم الصهاينة لقد أدى إلى الرد الحاسم للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن المؤكد أنه إذا ارتكب هذا الكيان أصغر خطأ، فسوف يتلقى ردا أقوى وأشد بكثير.