8 قتلى و25 جريحاً في إطلاق نار وسط "تل أبيب"

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق نار في وسط "تل أبيب"، نفذّه مسلّحان فلسطينيان، مشيراً إلى أنّ عملية إطلاق النار أدّت إلى سقوط ثمانية قتلى وأكثر من 25 جريحاً.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بسقوط عدد القتلى والجرحى من جرّاء عملية إطلاق نار في مدينة "تل أبيب" (مدينة يافا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنّ إطلاق النار لا يزال مستمراً.

وتحدثت وسائل إعلامية عن ارتفاع عدد القتلى المستوطنين إلى 8 وجرح 25 آخرين، بينهم إصابات حرجة ومتوسطة، في حصيلة غير نهائية لعملية نفذها مسلحان إثنان، استُشهدا بعد تنفيذ العملية بنيران إسرائيلية، وفق شرطة الاحتلال.

وأعلن الاحتلال أنّ منفذَي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" من سكان الضفة الغربية.

وتضاربت المعلومات بشأن منفذي العملية، بحيث أشار الاعلام الإسرائيلي إلى أنّ شابين فتحا النار في "تل أبيب"، الأمر الذي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم مصابون بجروح بالغة.

وتحدث الاعلام الإسرائيلي عن عملية خطيرة نُفذت في مناطق متعددة في "تل أبيب"، في عملية نفذها شابان برشاشين في محطة للقطارات.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية والإسعاف الإسرائيلي عن سقوط ثلاثة قتلى و7 جرحى وقت وقوع الحادث.

وكانت القناة الـ"12" الإسرائيلية قالت أول العملية إنّ منفّذ العملية فتح النار على إسرائيليين كانوا ينتظرون الحافلات في "تل أبيب".

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ التقديرات تفيد بأنّ عملية إطلاق النار هجوم فلسطيني.

وفي الوقت نفسه، وبينما لا تزال عملية تعّقب مطلقي النار في "تل أبيب"، أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.