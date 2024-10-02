الحرس الثوري: استهداف العمق الصهيوني انتقاما لدماء هنية ونصر الله ونيلفروشيان

اعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان انه تم اليوم الثلاثاء استهداف قلب فلسطين المحتلة وذلك ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله واللواء حرس ثوري عباس نيلفروشان.

اعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان انه تم اليوم الثلاثاء استهداف قلب فلسطين المحتلة وذلك ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله واللواء حرس ثوري عباس نيلفروشان.

وفيما يلي نص البيان:

أيتها الامة الاسلامية العظيمة والشعب الايراني النبيل وصانع الشهداء

بعد فترة من ضبط النفس أمام انتهاك سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال اغتيال المجاهد الشهيد الدكتور إسماعيل هنية على يد الكيان الصهيوني واستنادا إلى حق البلاد في الدفاع المشروع عن نفسها تأسيسا على ميثاق الامم المتحدة وتصاعد الممارسات الشريرة للكيان في ظل دعم امريكا له، في ارتكاب المجازر في لبنان وغزة وقتل المجاهد الكبير زعيم محور المقاومة والأمين العام الشامخ لحزب الله، السيد حسن نصر الله واستشهاد القيادي المقدام والمستشار الأعلى للحرس الثوري في لبنان، اللواء حرس ثوري السيد عباس نيلفروشان، فان قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، ضربت بعشرات الصواريخ البالستية، اهدافا عسكرية أمنية مهمة في قلب فلسطين المحتلة، على أن نوافيكم لاحقا بالتفاصيل.

نذكّر بان هذه العملية تمت من خلال مصادقة المجلس الأعلى للامن القومي وإبلاغ هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ودعم ومساندة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الدفاع.

وننبه ونحذر من أنه إن قام الكيان الصهيوني بابداء ردة فعل عسكرية على هذه العملية التي جاءت متطابقة مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فانه سيواجه بهجمات ماحقة ومدمرة لاحقة.

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية