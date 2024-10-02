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بيان قائد الثورة الإسلامية إثر استشهاد اللواء عباس نيلفروشان

قدم قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، التعاوزي والتهنئة باستشهاد العميد عباس نيلفروشان، في العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية.
رمز الخبر: ۷۰۲۷۸
تأريخ النشر: 01 October 2024

ارسل قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، برقية تعزية باستشهاد العميد عباس نيلفروشان، في العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية.

وجاء في رسالة الامام الخامنئي :

انتقل العميد العزيز عباس نيلفوروشان رحمه الله إلى لقاء الله في هجمات الكيان الصهيوني الشرير على ضواحي بيروت.

والسلام على هذا المجاهد ورحمة الله وأوليائه.

إن الشهادة في سبيل الله نعمة عظيمة لمن قضى عمره في الجهاد لرفع راية الإسلام.

أتقدم بالتهنئة والتعزية إلى الأسرة الكريمة والزملاء الكرام لهذا الشهيد العزيز، وأسأل الله لهم جميعا البركة.

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