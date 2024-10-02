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القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع ان هذه القوات استهدفت يافا وأم الرشراش المحتلتين بطائرات مسيرة.
رمز الخبر: ۷۰۲۷۵
تأريخ النشر: 01 October 2024

قال العميد يحيي سريع في بيان له: "نفذنا عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأم الرشراش وحققتا أهدافهما بنجاح".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا"، مبينا: "استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش "إيلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد4".

وتابع: "نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة لإخضاع كافة البلدان والشعوب"، قائلا: "نؤكد الوقوف العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية".

وشدد سريع: "نهيب بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية".

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