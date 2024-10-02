النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۱۹مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يفشل في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان

أفاد مصدر فلسطيني بفشل محاولة اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان اللواء منير المقدح في عدوان إسرائيلي استهدف مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان.
رمز الخبر: ۷۰۲۷۴
تأريخ النشر: 01 October 2024

 أشار مصدر امني إلى أن العدوان استهدف منزل القيادي في المخيم، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الجرحى، وفقاً للحصيلة الأولية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الموسع على لبنان منذ أكثر من أسبوع، إذ شن الليلة سلسلة غارات مكثفة طالت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها الإحصائي اليومي، استشهاد 95 شخصاً وإصابة 172 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في إثر عدوان الاحتلال على بلدات وقرى في جنوبي لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وضاحية العاصمة بيروت.

وقالت إنّ غارات الاحتلال على محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 16 شخصاً، وإصابة 48 بجروح.

وفي محافظة الجنوب، استشهد 52 شخصاً وأصيب 43 بجروح.

وفي محافظة النبطية، استُشهد 16 شخصاً وأُصيب 55 بجروح.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة: المشكلة الأساسيّة في المنطقة هي وجود أمريكا وبعض الدول الأوروبية
حزب الله يوقع قوة إسرائيلية حاولت التسلل في كمين محكم في أول اشتباك حقيقي
عملية "الوعد الصادق 2" واستهدف مراكز استراتيجية داخل الأراضي المحتلة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة من طراز قدس5
قائد الثورة یستقبل مجموعة من النخب والمواهب العلمیة المتفوقة
كنعاني: على الصهاينة أن يعلموا أن إيران تتصرف بحزم بناء على ما تقوله
عراقجي: إيران لم تستخدم حقها في الدفاع المشروع إلا استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
8 قتلى و25 جريحاً في إطلاق نار وسط "تل أبيب"
الحرس الثوري: استهداف العمق الصهيوني انتقاما لدماء هنية ونصر الله ونيلفروشيان
بيان قائد الثورة الإسلامية إثر استشهاد اللواء عباس نيلفروشان
المقاومة الإسلامية مازالت فعالة وقائمة رغم إغتيال "نصرالله"/ الدخول البري إلى لبنان يعرض العدو لخسائرة كبيرة
حزب الله يقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة 8200 ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب
القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة
الاحتلال يفشل في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان
الاتفاق على تحويل ايران الى قطب اقليمي لتجارة الترانزيت من نماذج التعاون بين طهران وموسكو
بيان قائد الثورة الإسلامية إثر استشهاد اللواء عباس نيلفروشان
المقاومة الإسلامية مازالت فعالة وقائمة رغم إغتيال "نصرالله"/ الدخول البري إلى لبنان يعرض العدو لخسائرة كبيرة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة
الاحتلال يفشل في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان
الحرس الثوري: استهداف العمق الصهيوني انتقاما لدماء هنية ونصر الله ونيلفروشيان
رئيس الجمهورية: نتصدى بقوة للظلم والجريمة
حزب الله يقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة 8200 ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب
8 قتلى و25 جريحاً في إطلاق نار وسط "تل أبيب"
عملية "الوعد الصادق 2" واستهدف مراكز استراتيجية داخل الأراضي المحتلة
عراقجي: على الكيان الصهيوني القلق من المستقبل الذي ينتظره
الاتفاق على تحويل ايران الى قطب اقليمي لتجارة الترانزيت من نماذج التعاون بين طهران وموسكو
قائد الثورة یستقبل مجموعة من النخب والمواهب العلمیة المتفوقة
كنعاني: على الصهاينة أن يعلموا أن إيران تتصرف بحزم بناء على ما تقوله
القوات المسلحة اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة من طراز قدس5
حزب الله يوقع قوة إسرائيلية حاولت التسلل في كمين محكم في أول اشتباك حقيقي