الاحتلال يفشل في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان

أفاد مصدر فلسطيني بفشل محاولة اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان اللواء منير المقدح في عدوان إسرائيلي استهدف مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان.

أشار مصدر امني إلى أن العدوان استهدف منزل القيادي في المخيم، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الجرحى، وفقاً للحصيلة الأولية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الموسع على لبنان منذ أكثر من أسبوع، إذ شن الليلة سلسلة غارات مكثفة طالت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها الإحصائي اليومي، استشهاد 95 شخصاً وإصابة 172 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في إثر عدوان الاحتلال على بلدات وقرى في جنوبي لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وضاحية العاصمة بيروت.

وقالت إنّ غارات الاحتلال على محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 16 شخصاً، وإصابة 48 بجروح.

وفي محافظة الجنوب، استشهد 52 شخصاً وأصيب 43 بجروح.

وفي محافظة النبطية، استُشهد 16 شخصاً وأُصيب 55 بجروح.