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رئيس الجمهورية: نتصدى بقوة للظلم والجريمة

قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان انه ان تصور المستكبرون ان راية مكافحة الظلم والعدوان والجريمة ستسقط ارضا مع اغتيال قادة ومقاتلي المقاومة، فانهم يرتكبون خطأ فادحا مؤكدا اننا نقف بقوة بوجه الظلم والجريمة، ونحن على يقين أن اخوتنا وجميع المسلمين والاحرار في العالم، لن يسكتوا عن الظلم والجور.
رمز الخبر: ۷۰۲۷۲
تأريخ النشر: 01 October 2024

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس بزشكيان خلال زيارته لمكتب حزب الله في طهران لاداء التحية للشهيد السيد حسن نصر الله وباقي شهداء الحزب. وقال: الخزي والعار للادعياء الكاذبين المتشدقين بحقوق الانسان والحرية والديمقراطية لانهم استبدلوا اليوم موقع الظالم والمظلوم.

واضاف ان نظام الاستكبار قد غير اليوم بمدد امبراطوريته الدعائية، معنى المفردات موضحا ان المستكبرين، يعتبرون الارهابيين والقتلة بانهم المنقذين وانصار الانسانية بينما ينعتون المظلومين بالارهابيين.

وتابع ان كلامنا الموجه الى عملاء الاستكبار هو نفس الكلام الذي قاله الامام الحسين (ع) وهو: ان لم يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم، وقاتلوا في ساحات الوغى لا ان تقتلوا النساء والاطفال والمسنين والشبان باداة التكنولوجيا، وتقصفون المدارس والمستشفيات.

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