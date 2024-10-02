النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۲مشاهدات
‍ پ

بزشكيان: جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان،ان جرائم "إسرائيل" لن تبقى دون رد، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني بجريمة اغتيال السيد حسن نصرالله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية.
رمز الخبر: ۷۰۲۶۰
تأريخ النشر: 30 September 2024

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في جلسة للحكومة الايرانية، ان جرائم "إسرائيل" لن تبقى دون رد

وأشار الرئيس الايراني إلى ان "إسرائيل" بجريمة اغتيال السيد حسن نصرالله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية.

ولفت بزشكيان إلى ان مزاعم أميركا والدول الأوروبية حول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حال اجتناب إيران عن الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران كانت كاذبة.

وشدد الرئيس الايراني على ان إعطاء الفرصة لمثل هؤلاء المجرمين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

كما اكد على انه يجب ألا يُترك المقاومون وحدهم ليواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه ويعتدي على دول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى.

واشار إلى ان الدول العربية والإسلامية تتحمل مسؤوليةً كبيرة تجاه هذه المأساة، لذلك يجب ألا تقف متفرجة على جرائم "إسرائيل" كونها تعرّض أمن المنطقة للخطر.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
8 قتلى و25 جريحاً في إطلاق نار وسط "تل أبيب"
الحرس الثوري: استهداف العمق الصهيوني انتقاما لدماء هنية ونصر الله ونيلفروشيان
بيان قائد الثورة الإسلامية إثر استشهاد اللواء عباس نيلفروشان
المقاومة الإسلامية مازالت فعالة وقائمة رغم إغتيال "نصرالله"/ الدخول البري إلى لبنان يعرض العدو لخسائرة كبيرة
حزب الله يقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة 8200 ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب
القوات المسلحة اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني بطائرات مسيرة
الاحتلال يفشل في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان
الاتفاق على تحويل ايران الى قطب اقليمي لتجارة الترانزيت من نماذج التعاون بين طهران وموسكو
رئيس الجمهورية: نتصدى بقوة للظلم والجريمة
عراقجي: على الكيان الصهيوني القلق من المستقبل الذي ينتظره