الرئيس الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة

عقب استشهاد الامين العام لحزب اللبناني السيد حسن نصرالله بيد الكيان الصهيوني الوحشي أصدر الرئيس الايراني رسالة تعزية ثمن فيها مكانة الشهيد نصرالله.

وجاء في رسالة الرئيس بزشكيان: "إن استشهاد شخصيات بارزة في المقاومة، ومن بينهم السيد حسن نصر الله، يجعل شجرة عائلة المقاومة أقوى من أي وقت مضى، ولن ينسى العالم أن الأمر بهذا الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك"، مؤكدا: "واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة".

وأكد رئيس الجمهورية: "أن غياب شخصيات بارزة في المقاومة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يزيد من قوة شجرة المقاومة، وقال: "لقد تعلمنا بهذه الطريقة أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى وان الطريق الإلهي لن يبقى بدون قائد او زعيم، وهذه الأرض سيرثها عباد الله الصالحون".