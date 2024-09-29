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المقاومة الإسلامية في لبنان تدك قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏ومستوطنة "كابري"

المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها في سياق دعم غزة ومقاومتها، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية، مستهدفة قاعدة ومطار "رامات دافيد"، ومستوطنة "كابري".
رمز الخبر: ۷۰۲۴۴
تأريخ النشر: 28 September 2024

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏بصلية من صواريخ "فادي 3"‏.

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة "كابري" بصلية من صواريخ "فادي 1".

وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.  

وفي السياق، أفاد مراسل الميادين في الجنوب بإطلاق صليات صاروخية من لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مشيراً إلى دويّ صفّارات الإنذار في عدة مستوطنات في الشمال.

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