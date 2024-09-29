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في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني؛

قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن حزب الله هو المنتصر النهائي أمام جرائم الصهاينة بحق الشعب اللبناني منتقداً استمرار صمت المتشدقين بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ضد جرائم الكيان الإسرائيلي في قتل الأطفال.
رمز الخبر: ۷۰۲۴۳
تأريخ النشر: 28 September 2024

كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقرقاليباف في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الهجمات الواسعة التي شهدتها ضواحي بيروت واستهداف الشعب اللبناني المظلوم، بعد الإبادة الجماعية الوحشية في غزة، هي تعبير عن وحشية وإرهاب الدولة وتجاهل كافة قوانين حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الوحشي.

وقال قاليباف: إن مجلس الشورى الإسلامي لا يدين بشدة هذه الأعمال الوحشية فحسب، بل يعتبر استمرار مثل هذه الأعمال اللاإنسانية كارثة ضد الإنسانية وضد سلام واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد: إن مجلس الشورى الإسلامي، بإدانته جرائم الكيان الصهيوني المزيف والمغتصب، يعلن دعمه الكامل لجبهة المقاومة بقيادة السيد حسن نصر الله.

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